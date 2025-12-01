Diretório de Empresas
Icertis Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in India na Icertis totaliza ₹897K por year para Software Engineer. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹948K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Icertis. Última atualização: 12/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate Software Engineer
(Nível de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$10.2K
$10.2K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Icertis, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Icertis in India situa-se numa remuneração total anual de ₹1,109,734. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Icertis para a função de Engenheiro de Software in India é ₹865,123.

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Icertis

Outros Recursos

