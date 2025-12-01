Diretório de Empresas
Icertis
Icertis Consultor de Gestão Salários

A remuneração total média de Consultor de Gestão in India na Icertis varia de ₹2.29M a ₹3.19M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Icertis. Última atualização: 12/1/2025

Remuneração Total Média

$28K - $33K
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$26.1K$28K$33K$36.4K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Icertis, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Consultor de Gestão na Icertis in India situa-se numa remuneração total anual de ₹3,188,880. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Icertis para a função de Consultor de Gestão in India é ₹2,289,453.

Outros Recursos

