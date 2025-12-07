Diretório de Empresas
HypeAuditor
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Designer de Produto

  • Todos os Salários de Designer de Produto

HypeAuditor Designer de Produto Salários

A remuneração total média de Designer de Produto in Serbia na HypeAuditor varia de $36.6K a $50.1K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da HypeAuditor. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$39.7K - $47.1K
Serbia
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$36.6K$39.7K$47.1K$50.1K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Designer de Produto submissões na HypeAuditor para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na HypeAuditor?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Designer de Produto verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Produto na HypeAuditor in Serbia situa-se numa remuneração total anual de $50,111. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na HypeAuditor para a função de Designer de Produto in Serbia é $36,603.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para HypeAuditor

Empresas Relacionadas

  • Apple
  • Flipkart
  • Square
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/hypeauditor/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.