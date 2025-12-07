Diretório de Empresas
HYBE Atendimento ao Cliente Salários

A remuneração total média de Atendimento ao Cliente in Russia na HYBE varia de RUB 1.55M a RUB 2.25M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da HYBE. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$22.9K - $26.1K
Russia
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$19.9K$22.9K$26.1K$29K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Atendimento ao Cliente na HYBE in Russia situa-se numa remuneração total anual de RUB 2,254,923. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na HYBE para a função de Atendimento ao Cliente in Russia é RUB 1,547,871.

