Husco
Husco Engenheiro de Controlo Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Controlo in United States na Husco varia de $68K a $95.2K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Husco. Última atualização: 12/1/2025

Remuneração Total Média

$73.6K - $85.6K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$68K$73.6K$85.6K$95.2K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Husco?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Controlo na Husco in United States situa-se numa remuneração total anual de $95,200. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Husco para a função de Engenheiro de Controlo in United States é $68,000.

