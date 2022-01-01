Diretório de Empresas
Huntington National Bank
Huntington National Bank Salários

O salário da Huntington National Bank varia de $64,675 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $200,400 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Huntington National Bank. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $91.5K

Engenheiro de Software Backend

Cientista de Dados
Median $105K
Designer de Produto
Median $138K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tecnólogo de Informação (TI)
Median $128K
Gestor de Engenharia de Software
Median $200K
Analista de Negócio
$89.6K
Analista de Dados
$64.7K
Analista Financeiro
$88.6K
Consultor de Gestão
$129K
Gestor de Produto
$137K
Gestor de Projecto
$73K
Vendas
$194K
Analista de Cibersegurança
$166K
Arquitecto de Soluções
$139K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Huntington National Bank é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $200,400. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Huntington National Bank é $128,183.

