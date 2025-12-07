Diretório de Empresas
Human Interest
Human Interest Gestor de Programa Técnico Salários

A remuneração total média de Gestor de Programa Técnico in United States na Human Interest varia de $176K a $246K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Human Interest. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$189K - $223K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$176K$189K$223K$246K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Human Interest, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Programa Técnico na Human Interest in United States situa-se numa remuneração total anual de $245,700. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Human Interest para a função de Gestor de Programa Técnico in United States é $176,400.

Outros Recursos

