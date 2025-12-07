A remuneração total média de Gestor de Engenharia de Software in United States na Human Interest varia de $168K a $230K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Human Interest. Última atualização: 12/7/2025
Remuneração Total Média
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Human Interest, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
