Human Interest
Human Interest Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software na Human Interest totaliza $196K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Human Interest. Última atualização: 12/7/2025

Pacote Mediano
company icon
Human Interest
Software Engineer
San Francisco, CA
Total por ano
$196K
Nível
L5
Base
$190K
Stock (/yr)
$5.8K
Bónus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Human Interest?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Human Interest, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Human Interest in United States situa-se numa remuneração total anual de $250,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Human Interest para a função de Engenheiro de Software in United States é $195,000.

Outros Recursos

