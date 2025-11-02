Diretório de Empresas
O pacote de remuneração in United States mediano de Gestor de Engenharia de Software na Hotel Engine totaliza $225K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Hotel Engine. Última atualização: 11/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Hotel Engine
Software Engineering Manager
Denver, CO
Total por ano
$225K
Nível
M2
Base
$205K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$20K
Anos na empresa
4 Anos
Anos exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Hotel Engine?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na Hotel Engine in United States situa-se numa remuneração total anual de $298,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Hotel Engine para a função de Gestor de Engenharia de Software in United States é $220,000.

