  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Hotel Engine Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Brazil mediano de Engenheiro de Software na Hotel Engine totaliza R$552K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Hotel Engine. Última atualização: 11/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Hotel Engine
Data Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por ano
R$552K
Nível
L3
Base
R$552K
Stock (/yr)
R$0
Bónus
R$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Hotel Engine?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Hotel Engine in Brazil situa-se numa remuneração total anual de R$623,308. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Hotel Engine para a função de Engenheiro de Software in Brazil é R$551,600.

Outros Recursos