HireVue Salários

O salário da HireVue varia de $57,710 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $175,120 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da HireVue . Última atualização: 9/5/2025