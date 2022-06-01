Diretório de Empresas
HireVue
HireVue Salários

O salário da HireVue varia de $57,710 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $175,120 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da HireVue. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Cientista de Dados
$160K
Operações de Marketing
$90.5K
Vendas
$57.7K

Engenheiro de Software
$175K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na HireVue é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $175,120. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na HireVue é $125,373.

Outros Recursos