Hiretual Salários

O salário da Hiretual varia de $50,250 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $129,350 para um Designer de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Hiretual. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Desenvolvimento de Negócio
$114K
Designer de Produto
$129K
Gestor de Produto
$111K

Engenheiro de Software
$50.3K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Hiretual is Designer de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $129,350. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hiretual is $112,434.

Outros Recursos