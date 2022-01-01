Hired Salários

O salário da Hired varia de $115,575 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $447,750 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Hired . Última atualização: 9/5/2025