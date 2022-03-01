Hipcamp Salários

O salário da Hipcamp varia de $168,504 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $907,515 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Hipcamp . Última atualização: 9/5/2025