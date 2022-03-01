Diretório de Empresas
Hipcamp
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Hipcamp Salários

O salário da Hipcamp varia de $168,504 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $907,515 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Hipcamp. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $170K
Analista de Negócio
$177K
Cientista de Dados
$175K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Recursos Humanos
$366K
Designer de Produto
$169K
Gestor de Produto
$212K
Gestor de Engenharia de Software
$908K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Hipcamp é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $907,515. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Hipcamp é $176,880.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Hipcamp

Empresas Relacionadas

  • SeatGeek
  • Upgrade
  • Papa
  • Yapstone
  • Rally Health
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos