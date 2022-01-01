Diretório de Empresas
Hinge Health
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Hinge Health Salários

O salário da Hinge Health varia de $48,540 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $353,225 para um Gestor de Design de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Hinge Health. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $175K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Engenharia de Software
Median $240K
Gestor de Produto
Median $232K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Operações de Negócio
$142K
Gestor de Operações de Negócio
$147K
Analista de Negócio
$124K
Desenvolvimento Corporativo
$271K
Analista de Dados
$133K
Cientista de Dados
$271K
Analista Financeiro
$234K
Designer Industrial
$261K
Tecnólogo de Informação (TI)
$75K
Marketing
$118K
Operações de Marketing
$158K
Designer de Produto
$48.5K
Gestor de Design de Produto
$353K
Gestor de Projecto
$116K
Investigador de UX
$207K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Hinge Health, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Hinge Health é Gestor de Design de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $353,225. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Hinge Health é $166,550.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Hinge Health

Empresas Relacionadas

  • Owlet
  • HealthifyMe
  • Thirty Madison
  • Thrive Global
  • One Drop
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos