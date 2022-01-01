Hinge Health Salários

O salário da Hinge Health varia de $48,540 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $353,225 para um Gestor de Design de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Hinge Health . Última atualização: 9/5/2025