Hightouch Salários

A faixa salarial da Hightouch varia de $176,400 em remuneração total por ano para um Gestor de Ciência de Dados no limite inferior a $306,000 para um Vendas no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Hightouch. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $190K
Gestor de Ciência de Dados
$176K
Vendas
$306K

Engenheiro de Vendas
$229K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Hightouch, as Concessões de ações/participação estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)

10 years post-termination exercise window.

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Hightouch é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $306,000. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Hightouch é $209,733.

