Highspot Sucesso do Cliente Salários

A remuneração total média de Sucesso do Cliente in United States na Highspot varia de $119K a $173K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Highspot. Última atualização: 12/1/2025

Remuneração Total Média

$135K - $157K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$119K$135K$157K$173K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Highspot, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Sucesso do Cliente na Highspot in United States situa-se numa remuneração total anual de $172,550. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Highspot para a função de Sucesso do Cliente in United States é $118,900.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/highspot/salaries/customer-success.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.