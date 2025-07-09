HGS Salários

O salário da HGS varia de $80,400 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $160,800 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da HGS . Última atualização: 9/11/2025