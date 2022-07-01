HG Insights Salários

Diretório de Empresas
O salário da HG Insights varia de $99,500 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $231,150 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da HG Insights. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $134K
Designer de Produto
$99.5K
Gestor de Produto
$181K

Gestor de Engenharia de Software
$231K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Posição com a remuneração mais alta reportada na HG Insights é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com compensação total anual de $231,150. Isto inclui salário base assim como potencial compensação em ações e bônus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di HG Insights adalah $157,650.

