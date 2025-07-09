Diretório de Empresas
HeyJobs
HeyJobs Salários

A faixa salarial da HeyJobs varia de $60,504 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto no limite inferior a $92,188 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da HeyJobs. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $81.3K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $60.5K
Marketing
$70.2K

Gestor de Engenharia de Software
$92.2K
FAQs

The highest paying role reported at HeyJobs is Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $92,188. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HeyJobs is $75,723.

