Diretório de Empresas
Heyday
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Heyday Salários

O salário da Heyday varia de $56,511 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $201,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Heyday. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Operações de Negócio
$136K
Analista de Negócio
$197K
Cientista de Dados
$56.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Gestor de Produto
$184K
Recrutador
$191K
Engenheiro de Software
$201K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Heyday is Engenheiro de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Heyday is $187,275.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Heyday

Empresas Relacionadas

  • Tempo
  • Healthcare Bluebook
  • Mountainside Fitness
  • Hero
  • Dialogue
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos