HERE Technologies
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Poland

HERE Technologies Engenheiro de Software Salários em Poland

A remuneração de Engenheiro de Software in Poland na HERE Technologies varia de PLN 165K por year para L6 a PLN 320K por year para L8. O pacote de remuneração in Poland mediano year totaliza PLN 201K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da HERE Technologies. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L5
Software Engineer I(Nível de Entrada)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na HERE Technologies?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na HERE Technologies in Poland situa-se numa remuneração total anual de PLN 346,665. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na HERE Technologies para a função de Engenheiro de Software in Poland é PLN 185,964.

