A remuneração de Engenheiro de Software in Poland na HERE Technologies varia de PLN 165K por year para L6 a PLN 320K por year para L8. O pacote de remuneração in Poland mediano year totaliza PLN 201K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da HERE Technologies. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
