A remuneração de Engenheiro de Software in Mumbai Metropolitan Region na HERE Technologies varia de ₹3.67M por year para L5 a ₹5.76M por year para L9. O pacote de remuneração in Mumbai Metropolitan Region mediano year totaliza ₹2.48M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da HERE Technologies. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
