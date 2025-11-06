HERE Technologies Engenheiro de Software Salários em Mumbai Metropolitan Region

A remuneração de Engenheiro de Software in Mumbai Metropolitan Region na HERE Technologies varia de ₹3.67M por year para L5 a ₹5.76M por year para L9. O pacote de remuneração in Mumbai Metropolitan Region mediano year totaliza ₹2.48M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da HERE Technologies. Última atualização: 11/6/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus L5 Software Engineer I ( Nível de Entrada ) ₹3.67M ₹3.67M ₹0 ₹0 L6 Software Engineer II ₹1.63M ₹1.6M ₹0 ₹28.8K L7 Senior Engineer ₹2.26M ₹2.2M ₹0 ₹61K L8 Lead Engineer ₹3.78M ₹3.48M ₹35.5K ₹259K Ver 2 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

