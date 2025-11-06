HERE Technologies Engenheiro de Software Salários em Krakow Metropolitan Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Krakow Metropolitan Area na HERE Technologies totaliza PLN 165K por year para L6. O pacote de remuneração in Krakow Metropolitan Area mediano year totaliza PLN 201K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da HERE Technologies. Última atualização: 11/6/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus L5 Software Engineer I ( Nível de Entrada ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L6 Software Engineer II PLN 165K PLN 157K PLN 0 PLN 7.6K L7 Senior Engineer PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L8 Lead Engineer PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Ver 2 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( PLN ) Base | Ações (ano) | Bónus

