Diretório de Empresas
HERE Technologies
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Chicago Area

HERE Technologies Engenheiro de Software Salários em Greater Chicago Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Chicago Area na HERE Technologies varia de $109K por year para L6 a $188K por year para L9. O pacote de remuneração in Greater Chicago Area mediano year totaliza $120K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da HERE Technologies. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L5
Software Engineer I(Nível de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Software Engineer II
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
Senior Engineer
$110K
$110K
$0
$0
L8
Lead Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 2 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na HERE Technologies?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na HERE Technologies in Greater Chicago Area situa-se numa remuneração total anual de $187,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na HERE Technologies para a função de Engenheiro de Software in Greater Chicago Area é $118,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para HERE Technologies

Empresas Relacionadas

  • Applied Systems
  • Lucidworks
  • Pax8
  • Emtec
  • Myers-Holum
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos