  Salários
  Engenheiro de Software

  Todos os Salários de Engenheiro de Software

HERE Technologies Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in India na HERE Technologies varia de ₹3.69M por year para L5 a ₹5.61M por year para L9. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹2.2M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da HERE Technologies. Última atualização: 9/25/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L5
Software Engineer I(Nível de Entrada)
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
Senior Engineer
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
Lead Engineer
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na HERE Technologies?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

El paquete salarial más alto reportado para un Engenheiro de Software en HERE Technologies in India tiene una compensación total anual de ₹5,606,004. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en HERE Technologies para el puesto de Engenheiro de Software in India es ₹2,127,826.

