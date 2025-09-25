Diretório de Empresas
HERE Technologies
HERE Technologies Gestor de Produto Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Gestor de Produto na HERE Technologies totaliza ₹1.85M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da HERE Technologies. Última atualização: 9/25/2025

Pacote Mediano
company icon
HERE Technologies
Product Manager
Mumbai, MH, India
Total por ano
₹1.85M
Nível
L8
Base
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na HERE Technologies?

₹13.94M

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na HERE Technologies in India situa-se numa remuneração total anual de ₹6,273,720. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na HERE Technologies para a função de Gestor de Produto in India é ₹1,847,218.

