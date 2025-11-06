Diretório de Empresas
HERE Technologies Cientista de Dados Salários em Mumbai Metropolitan Region

A remuneração de Cientista de Dados in Mumbai Metropolitan Region na HERE Technologies varia de ₹3.91M por year para L5 a ₹1.65M por year para L7. O pacote de remuneração in Mumbai Metropolitan Region mediano year totaliza ₹2.25M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da HERE Technologies. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Submissões Salariais
Nenhum salário encontrado
Contribuir
Quais são os níveis de carreira na HERE Technologies?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region situa-se numa remuneração total anual de ₹17,957,761. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na HERE Technologies para a função de Cientista de Dados in Mumbai Metropolitan Region é ₹2,102,805.

