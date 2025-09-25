Diretório de Empresas
HERE Technologies
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

HERE Technologies Cientista de Dados Salários

A remuneração de Cientista de Dados in India na HERE Technologies varia de ₹3.93M por year para L5 a ₹1.66M por year para L7. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹2.26M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da HERE Technologies. Última atualização: 9/25/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L5
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.66M
₹1.66M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Quais são os níveis de carreira na HERE Technologies?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na HERE Technologies in India situa-se numa remuneração total anual de ₹18,049,317. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na HERE Technologies para a função de Cientista de Dados in India é ₹2,113,526.

Outros Recursos