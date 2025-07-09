Herbalife Salários

Diretório de Empresas
O salário da Herbalife varia de $17,966 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $240,790 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Herbalife. Última atualização: 10/21/2025

Engenheiro de Software
Median $140K

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Dados
$18K
Designer de Produto
$129K

Gestor de Produto
$241K
Gestor de Engenharia de Software
$169K
Arquitecto de Soluções
$92.3K
Gestor de Programa Técnico
$168K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Herbalife é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $240,790. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Herbalife é $140,000.

