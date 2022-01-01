Henkel Salários

Diretório de Empresas
O salário da Henkel varia de $14,250 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $129,350 para um Engenheiro Mecânico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Henkel. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $107K
Analista de Negócio
$62.7K
Engenheiro Químico
$93K

Analista de Dados
$119K
Cientista de Dados
$48.4K
Analista Financeiro
$70.5K
Banker de Investimento
$77.4K
Engenheiro de Materiais
$74.6K
Engenheiro Mecânico
$129K
Designer de Produto
$94.1K
Gestor de Produto
$70.2K
Gestor de Projecto
$102K
Vendas
$14.2K
Capitalista de Risco
$68.5K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Henkel é Engenheiro Mecânico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $129,350. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Henkel é $76,005.

