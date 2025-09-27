Diretório de Empresas
Helsing
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gestor de Produto

  • Todos os Salários de Gestor de Produto

Helsing Gestor de Produto Salários

A remuneração total média de Gestor de Produto in United Kingdom na Helsing varia de £146K a £205K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Helsing. Última atualização: 9/27/2025

Remuneração Total Média

£158K - £184K
United Kingdom
Intervalo Comum
Intervalo Possível
£146K£158K£184K£205K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Gestor de Produto submissões na Helsing para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário

£121K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Helsing, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Gestor de Produto verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

أعلى حزمة راتب لوظيفة Gestor de Produto في Helsing in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £204,572. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Helsing لوظيفة Gestor de Produto in United Kingdom هو £146,123.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Helsing

Empresas Relacionadas

  • Google
  • SoFi
  • Dropbox
  • Intuit
  • Microsoft
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos