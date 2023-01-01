Diretório de Empresas
Helsing
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Helsing Salários

O salário da Helsing varia de $166,892 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $254,285 para um Gestor de Programa na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Helsing. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $167K
Gestor de Produto
$225K
Gestor de Programa
$254K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Helsing, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Perguntas Frequentes

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Helsing، Gestor de Programa at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $254,285 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Helsing برابر $225,362 است.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Helsing

Empresas Relacionadas

  • Netflix
  • Uber
  • Square
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos