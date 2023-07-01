Diretório de Empresas
Heard Technologies
    • Sobre

    Heard is a top accounting software for therapists, offering real human support. It allows therapists to efficiently and securely handle their private practice finances in a single platform.

    joinheard.com
    Website
    2019
    Ano de Fundação
    31
    Nº de Funcionários
    $0-$1M
    Receita Estimada
    Sede

