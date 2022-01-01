Diretório de Empresas
HealthifyMe
HealthifyMe Salários

O salário da HealthifyMe varia de $30,469 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $201,000 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da HealthifyMe. Última atualização: 10/20/2025

Engenheiro de Software
Median $47.9K

Engenheiro de Software Backend

Analista de Negócio
$73.9K
Cientista de Dados
$30.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Gestor de Produto
$201K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na HealthifyMe é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na HealthifyMe é $60,920.

