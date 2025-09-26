Diretório de Empresas
Health Recovery Solutions
Health Recovery Solutions Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in United States na Health Recovery Solutions varia de $71.4K a $97.4K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Health Recovery Solutions. Última atualização: 9/26/2025

Remuneração Total Média

$76.4K - $92.4K
United States
$71.4K$76.4K$92.4K$97.4K
$160K

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Health Recovery Solutions in United States sits at a yearly total compensation of $97,440. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Health Recovery Solutions for the Engenheiro de Software role in United States is $71,400.

