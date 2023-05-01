Diretório de Empresas
Health IQ
    Sobre

    Health IQ uses Precision Medicare AI algorithm to revolutionize the Medicare sales industry. The algorithm imports a senior's health record and finds the best fit out of 3,000+ Medicare plans.

    healthiq.com
    Website
    2014
    Ano de Fundação
    751
    Nº de Funcionários
    $250M-$500M
    Receita Estimada
    Sede

    Outros Recursos