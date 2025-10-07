Diretório de Empresas
HDFC
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Dados

  • Mumbai Metropolitan Region

HDFC Engenheiro de Dados Salários em Mumbai Metropolitan Region

O pacote de remuneração in Mumbai Metropolitan Region mediano de Engenheiro de Dados na HDFC totaliza ₹1.61M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da HDFC. Última atualização: 10/7/2025

Pacote Mediano
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
Total por ano
₹1.61M
Nível
E3
Base
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
0 Anos
Quais são os níveis de carreira na HDFC?

₹13.98M

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Dados na HDFC in Mumbai Metropolitan Region situa-se numa remuneração total anual de ₹1,637,827. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na HDFC para a função de Engenheiro de Dados in Mumbai Metropolitan Region é ₹1,609,140.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para HDFC

Empresas Relacionadas

  • Vanguard
  • Guild Mortgage
  • Avant
  • Fidelity Investments
  • Bankers Healthcare Group
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos