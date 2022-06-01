Hays Salários

Diretório de Empresas
O salário da Hays varia de $12,902 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $163,439 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Hays. Última atualização: 9/3/2025

$160K

Vendas
Median $118K
Assistente Administrativo
$35.4K
Cientista de Dados
$91.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Designer Gráfico
$59.3K
Recursos Humanos
$62.7K
Gestor de Projecto
$56.2K
Recrutador
$12.9K
Engenheiro de Software
$42.6K
Gestor de Engenharia de Software
$163K
Arquitecto de Soluções
$95.9K
Perguntas Frequentes

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Hays adalah Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $163,439. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Hays adalah $60,967.

