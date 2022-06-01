Diretório de Empresas
Havas
Havas Salários

O salário da Havas varia de $4,975 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $129,350 para um Operações de Marketing na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Havas. Última atualização: 9/3/2025

$160K

Designer de Produto
Median $45.6K
Desenvolvimento de Negócio
$49K
Chefe de Gabinete
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Dados
$29.3K
Recursos Humanos
$100K
Marketing
$22.7K
Operações de Marketing
$129K
Engenheiro de Software
$5K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Havas é Operações de Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $129,350. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Havas é $47,318.

Outros Recursos