Haus Salários

O salário da Haus varia de $140,700 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $199,000 para um Operações de Receita na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Haus. Última atualização: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Operações de Receita
$199K
Engenheiro de Software
$141K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Haus é Operações de Receita at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $199,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Haus é $169,850.

