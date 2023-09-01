Diretório de Empresas
Hashmap
Hashmap Salários

O salário da Hashmap varia de $145,725 em remuneração total por ano para um Arquiteto de Soluções na extremidade inferior a $235,740 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Hashmap. Última atualização: 11/23/2025

Gestor de Produto
$236K
Arquiteto de Soluções
$146K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Hashmap é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $235,740. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Hashmap é $190,732.

Outros Recursos

