Harvard University
Harvard University Arquiteto de Soluções Salários

A remuneração total média de Arquiteto de Soluções in United States na Harvard University varia de $120K a $171K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Harvard University. Última atualização: 12/1/2025

Remuneração Total Média

$136K - $155K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$120K$136K$155K$171K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Harvard University?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Arquiteto de Soluções na Harvard University in United States situa-se numa remuneração total anual de $171,100. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Harvard University para a função de Arquiteto de Soluções in United States é $120,350.

Outros Recursos

