Diretório de Empresas
Harvard University
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Assistente Administrativo

  • Todos os Salários de Assistente Administrativo

Harvard University Assistente Administrativo Salários

A remuneração total média de Assistente Administrativo in United States na Harvard University varia de $66.4K a $92.8K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Harvard University. Última atualização: 12/1/2025

Remuneração Total Média

$72K - $87.2K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 2 mais Assistente Administrativo submissões na Harvard University para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Harvard University?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Assistente Administrativo verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Assistente Administrativo na Harvard University in United States situa-se numa remuneração total anual de $92,800. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Harvard University para a função de Assistente Administrativo in United States é $66,400.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Harvard University

Empresas Relacionadas

  • University of California, San Francisco
  • Georgia Tech
  • Duke University
  • Western Governors University
  • Cornell University
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/harvard-university/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.