Happiest Minds
  Salários
  Engenheiro de Software

  Engenheiro de Dados

Happiest Minds Engenheiro de Dados Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Dados na Happiest Minds totaliza ₹830K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Happiest Minds. Última atualização: 10/8/2025

Pacote Mediano
company icon
Happiest Minds
Data Engineer
Noida, UP, India
Total por ano
₹830K
Nível
C2
Base
₹830K
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Happiest Minds?

₹13.98M

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Dados na Happiest Minds in India situa-se numa remuneração total anual de ₹2,905,978. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Happiest Minds para a função de Engenheiro de Dados in India é ₹829,664.

Outros Recursos