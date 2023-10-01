Hansen Technologies Salários

O salário da Hansen Technologies varia de $9,478 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $112,025 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Hansen Technologies . Última atualização: 9/10/2025