A remuneração total média de Analista de Cibersegurança na Gusto varia de $134K a $187K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Gusto. Última atualização: 12/1/2025

Remuneração Total Média

$145K - $169K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$134K$145K$169K$187K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ações
Options

Na Gusto, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 2nd-ANO (1.67% mensal)

  • 20% adquire-se no 3rd-ANO (1.67% mensal)

  • 20% adquire-se no 4th-ANO (1.67% mensal)

  • 20% adquire-se no 5th-ANO (1.67% mensal)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Gusto, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Cibersegurança na Gusto situa-se numa remuneração total anual de $187,425. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Gusto para a função de Analista de Cibersegurança é $133,875.

Outros Recursos

