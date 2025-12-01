Diretório de Empresas
Gusto
Gusto Analista de Dados Salários

A remuneração de Analista de Dados in United States na Gusto totaliza $217K por year para L4. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $217K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Gusto. Última atualização: 12/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$217K
$150K
$67.5K
$0
Ver 3 Mais Níveis
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ações
Options

Na Gusto, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 2nd-ANO (1.67% mensal)

  • 20% adquire-se no 3rd-ANO (1.67% mensal)

  • 20% adquire-se no 4th-ANO (1.67% mensal)

  • 20% adquire-se no 5th-ANO (1.67% mensal)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Gusto, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Dados na Gusto in United States situa-se numa remuneração total anual de $311,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Gusto para a função de Analista de Dados in United States é $217,000.

Outros Recursos

