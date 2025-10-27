Diretório de Empresas
Gupshup
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Gupshup Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software na Gupshup totaliza ₹2.36M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Gupshup. Última atualização: 10/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Gupshup
Software Engineer 2
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹2.36M
Nível
SE2
Base
₹1.87M
Stock (/yr)
₹208K
Bónus
₹281K
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
2-4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Gupshup?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Gupshup in India situa-se numa remuneração total anual de ₹4,064,741. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Gupshup para a função de Engenheiro de Software in India é ₹2,358,821.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Gupshup

Empresas Relacionadas

  • Zimperium
  • DataArt
  • Radisys
  • Verifone
  • InMobi
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos